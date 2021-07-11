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12:24 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне рассказали, сколько нужно на хороший недельный отпуск

Половина россиян оценила бюджет хорошего недельного отпуска более чем в сто тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

«Почти половина россиян (47,1%) считает, что для хорошего недельного отдыха всей семьей необходимо иметь свыше 100 тысяч рублей. При этом около трети (30,4%) склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тысяч рублей», — следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Чуть менее трети опрошенных оценивают запоминающийся отдых в сумму до 100 тыс, а 12,6% считают, что неплохо отдохнуть неделю можно и за 50 тыс. рублей.

Более половины опрошенных готовы взять кредит или занять денег на отпуск, отмечается в исследовании — 17% респондентов однозначно возьмут в долг у банка, еще 40,3% хотели бы взять ссуду на отдых.

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