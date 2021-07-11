13:12 (мск), источник: Lenta.Ru
«Спутник V» показал высокий уровень безопасности в Сан-Марино
Российский препарат от коронавируса «Спутник V» показал высокий уровень безопасности во время вакцинации в
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С 4 марта по 8 апреля текущего года в республике провели исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами «Спутника V». Специалисты оценили частоты возникновения нежелательных явлений после иммунизации первым и двумя компонентами.
«Наши результаты соответствуют результатам фаз 1 и 2 исследований, проведенных ранее и затем подтвержденных данными фазы 3 клинического исследования, с точки зрения общей безопасности и переносимости. Случаев смерти или госпитализации не зарегистрировано. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или умеренными и/или длились менее двух дней», — говорится в заявлении.
На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах, в их числе:
«Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения, благодаря включению вакцины “Спутник V” в национальный портфель», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российского препарата, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей.
Ранее директор по исследованиям французского Медицинского