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13:16 (мск), источник: ТАСС

В Сербии вакцинировали почти половину населения старше 18 лет

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса получили 48,6% совершеннолетнего населения Сербии. Об этом заявила в воскресенье в эфире Prva Srpska Televizija премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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«В настоящий момент вакцинировано 48,6% совершеннолетних граждан», — заявила премьер, отметив, что иммунизация в последние недели идет «тяжело и медленно». «Я боюсь следующей волны пандемии», — подчеркнула премьер, призвав граждан активнее прививаться.

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Председатель правительства сообщила, что 1 августа Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии даст рекомендации населению о необходимости принять третью дозу вакцины.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом «Спутник V». Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно «Спутником V».

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Сербии превысило 715 тыс. За все время пандемии в республике 7 010 человек умерли. Cуточное число заболевших второй месяц постоянно снижается.

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