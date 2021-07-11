В Сербии вакцинировали почти половину населения старше 18 лет

«В настоящий момент вакцинировано 48,6% совершеннолетних граждан», — заявила премьер, отметив, что иммунизация в последние недели идет «тяжело и медленно». «Я боюсь следующей волны пандемии», — подчеркнула премьер, призвав граждан активнее прививаться.
Председатель правительства сообщила, что 1 августа Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии даст рекомендации населению о необходимости принять третью дозу вакцины.
Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом «Спутник V». Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно «Спутником V».
По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Сербии превысило 715 тыс. За все время пандемии в республике 7 010 человек умерли. Cуточное число заболевших второй месяц постоянно снижается.
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