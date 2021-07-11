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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Преследующий крокодила окунь попал на видео в Австралии

Рыба по кличке Джордж обитает у местного причала и хорошо известна всем рыбакам.

Пользователи соцсетей делятся видео, в котором храбрый групер, рыба из семейства морских окуней, преследует ничего не подозревающего крокодила.

Ролик был снят в Порт-Дугласе на севере австралийского штата Квинсленд.

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Странное поведение рыбы поставило Сеть в тупик, однако местные жители объяснили феномен. Дело в том, что случайный прохожий запечатлел на видео местную знаменитость — большого окуня по кличке Джордж.

Джордж обитает у местного причала и хорошо известен всем рыбакам. Он не попадается на удочки и совершенно не боится крокодилов и других хищников. Как рассказал Daily Mail Australia организатор рыболовных туров Линтон Хеффер, окунь обитает в Порт-Дугласе уже около 20 лет и считается местным рыбьим «царем».

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