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16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Арктике построят музыкальное хранилище на случай конца света

Оно просуществует тысячу лет даже в экстремальных условиях.

Норвежская компания Elire Management Group создаст огромное музыкальное хранилище на архипелаге Шпицберген.

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В нем будут храниться важнейший музыкальные записи человечества — от хитов Beatles до музыки коренных народов Австралии — на случай ядерной войны и других катаклизмов, сообщает Hypebeast. Архив сможет просуществовать не менее тысячи лет.

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Компания уже ведет переговоры с несколькими партнерами о реализации проекта. Среди них — норвежская компания Piql, которая управляет аналогичным хранилищем с копиями произведений искусства.

Носители данных Piql построены так, чтобы выдерживать экстремальные электромагнитные импульсы, которые могут возникнуть в результате ядерного взрыва. Арктику же выбрали как удаленное от людей место.

Чтобы выбрать, какие записи попадут в архив, компания привлечет Международный музыкальный совет и создаст глобальный комитет. Общественность также получит возможность проголосовать за самые важные треки. Первые записи попадут в архив уже весной 2022 года.

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