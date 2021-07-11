Путин наградил главу Росприроднадзора Радионову и ведущего Малахова

В частности, глава государства присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженной артистки «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
За вклад в культуру и искусство орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждена директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак.
Медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени отмечена и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она награждена за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов, а также многолетняя добросовестная работа.
Телеведущий и журналист Андрей Малахов награжден орденом Дружбы «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее Путин наградил актера и основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Среди других награжденных, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени получил художественный руководитель Академического театра балета Бориса Эйфмана Борис Эйфман, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени — заммэра Москвы Петр Бирюков.