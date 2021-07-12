Анна Кузнецова рассказала о влиянии дистанционки на здоровье детей

«Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится», — подытожила специалист.
Она добавила, что «ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться».
Кроме того, в ходе беседы уполномоченный рассказала о нехватке психологов в школах, предложении войти в федеральный список «Единой России» и героях современной молодежи.