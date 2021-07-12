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01:06 (мск), источник: Известия

Анна Кузнецова рассказала о влиянии дистанционки на здоровье детей

В результате дистанционного обучения многие родители отметили, что их дети получили менее серьезные и глубокие знания, а здоровье пошатнулось. Об этом в интервью «Известиям» сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

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Источник: РИА "Новости"

«Данные опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава России говорят о том, что дистанционное обучение повлияло на здоровье многих школьников. Это ухудшение зрения, плохой сон и головные боли, иные процессы. Такое совершенно не нужно ни нам, ни детям. Мы понимали всю необходимость этих мер, но, с другой стороны, верим и надеемся, что подобное не повторится», — подытожила специалист.

Она добавила, что «ни о каком качестве образования не может быть речи, когда элементарно не хватает технических средств, с помощью которых нужно было учиться».

Кроме того, в ходе беседы уполномоченный рассказала о нехватке психологов в школах, предложении войти в федеральный список «Единой России» и героях современной молодежи.

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