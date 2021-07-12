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04:06 (мск), источник: Известия

Лекарство из плаценты использовали для лечения больных коронавирусом

На базе РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России применили плацентарную терапию к тяжелым пациентам, у которых COVID-19 сопровождался дисфункцией печени и повышенным риском развития цитокинового шторма. Речь идет об инъекционном полипептидном препарате японского производства «Лаеннек», полученном на основе гидролизата плаценты человека (продукт, получаемый в процессе расщепления водой химических связей).

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Источник: Известия

«Применение “Лаеннека” приводило к положительной клинической динамике — снижению уровней ферритина, увеличению оксигенации крови до диапазона физиологической нормы, снижению объема повреждения легких по данным КТ, повышению относительного содержания лимфоцитов, нормализации маркеров дисфункции печени», сказано в аннотации к научной статье, опубликованной в научном журнале «Экспериментальная клиническая гастроэнтерология».

«Это было пилотное исследование на небольшой выборке, но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое испытание препарата, — рассказала “Известиям” заместитель директора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Ирина Стражеско. — Я считаю, что “Лаеннек” может найти применение при лечении постковидного синдрома».

Однако с безопасностью такой терапии не все так однозначно. В составе лекарства содержится более десяти факторов роста — естественных соединений, способных стимулировать пролиферацию или дифференцировку живых клеток.

Ряд специалистов опасается, что увеличиваться при использовании «Лаеннека» могут и опухолевые ткани. Поэтому применять лекарства можно только после очень серьезных испытаний, сообщила «Известиям» директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессор Марина Секачева.

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