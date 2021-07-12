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04:37 (мск), источник: Известия

Коронавирус начнут лечить по новой схеме

В 12-й версии Временных методических рекомендаций Минздрава появятся новые подходы к лечению коронавируса, рассказал в интервью «Известиям» главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

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Источник: Известия

«Сейчас в связи с новым сценарием развития заболевания мы уже поняли, что нам нужно пойти на более раннее упреждение его неблагоприятного течения, — сказал он. — Вместе с экспертным сообществом продумываем новые подходы к лечению, рекомендуем начать его раньше».

По словам Владимира Чуланова, некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложат использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем привыкли делать в предыдущую волну.

«Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни», — добавил Владимир Чуланов.

Эксперт надеется, что 12-я версия рекомендаций выйдет уже в ближайшее время.

— Есть уже рекомендации, надо ли разводить по времени прививку от гриппа с прививкой от COVID-19?

— Сегодняшние рекомендации говорят о том, что разводить целесообразно — делать с разницей приблизительно в 30 дней. Сначала, конечно, привиться от коронавируса. Не знаю, какие еще нужны аргументы для человека, когда уже в каждой семье, если не среди прямых родственников, то у двоюродных и троюродных наверняка есть примеры неблагоприятных исходов, чтобы понимать, что это опасное заболевание. Это не насморк, не просто ОРВИ. Хочется просто кричать: «Люди, вакцинируйтесь!» Очень жаль, что не все это слышат.

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