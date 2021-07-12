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05:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей

Жителям большинства российских регионов требуется более 20 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, основанное на данных Росстата. Быстрее всего миллион можно собрать на Чукотке (7,8 года), в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года) и Ненецком автономном округе (9,8 года).

Источник: Reuters

Эксперты агентства составили соответствующий рейтинг, основной показатель которого — количество лет, необходимых для накопления этой суммы работником со среднестатистической зарплатой. Специалисты отметили, что лидерство трех регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, компенсирующими суровые условия жизни.

Четвертую строчку рейтинга заняла Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года, как и в НАО. Москва замкнула топ-5 с результатом 11 лет. В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, где один миллион рублей придется копить 11 лет и 3 месяца, Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года) и Мурманская область (13,4 года).

При этом дольше всего будут копить жители Карачаево-Черкесии (24,1 года), Северной Осетии (24,3 года) и Кабардино-Балкарии (24,7 года). «В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, таким образом, в большинстве регионов миллион рублей нужно копить более 20 лет», — говорится в материалах исследования.

Ранее управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов раскрыл россиянам способ разбогатеть. Эксперт подчеркнул, что есть возможность хорошо заработать на фондовом рынке. По его словам, инвесторам нужно уметь ориентироваться в рынке, анализировать ситуацию и не поддаваться лишней панике или эйфории.

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