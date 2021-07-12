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09:55 (мск), источник: Life.ru

«Это было волшебно»: Брэнсон поделился впечатлениями от своего полёта на космолёте Virgin Galactic

Бизнесмен отметил, что мечтал об этом моменте с тех пор, когда был ребёнком.

Источник: AFP 2021

Британский миллиардер Ричард Брэнсон прокомментировал свой полёт на орбиту и заявил, что ничто не могло подготовить его к видам Земли из космоса. Речь бизнесмена опубликована на сайте корпорации Virgin Group.

Я мечтал об этом моменте с тех пор, когда я был ребёнком, но ничто не могло подготовить меня к видам Земли из космоса. Это было волшебно.
Ричард Брэнсон

Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Позже стало известно, что миллиардер совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22.

После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.

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