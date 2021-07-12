Рогозин обратился к «олигархам-миллиардерам» после полёта Брэнсона

Об этом Рогозин написал в своём твиттере вскоре после завершения полёта основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона к границам космоса. Глава космической госкомпании согласился с утверждениями «ряда экспертов», что суборбитальный полёт на высоте 86 км «не имеет отношения к профессиональной космонавтике», которая начинает отсчёт космоса со 100 км над Землёй. Однако при этом он отметил, что вояж Брэнсона имеет значение для развития технологий и «расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».
«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал глава «Роскосмоса».
Полёт ракетоплана VSS Unity от Virgin Galactic состоялся 11 июля 2021 года. Помимо Брэнсона, на борту было два пилота и три члена экипажа — астронавты Сириша Бандла, Колин Бэннетт и Бэт Мозес. Полёт длился примерно час, из которых несколько минут пассажиры провели в невесомости на высоте более 80 км. Корабль благополучно приземлился в космопорту America в Нью-Мексико. Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, отправившимся к границам космоса на корабле, разработанном его компанией. В 2022 году Virgin Galactic планирует запустить полноценный частный космический туризм.
Между тем 20 июля в космос должен отправиться самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос. Он поднимется на высоту 100 км на корабле New Shepard его компании Blue Origin. Ранее фирма отказалась признавать полёт Брэнсона космическим, но сам Безос всё же поздравил коллегу с успешным полётом.