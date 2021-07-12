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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 25 140 заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 140 случаев заражения коронавирусом, это на 0,43% больше, чем накануне (25 033), сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся достигло 5 808 473.

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Источник: РИА "Новости"

За день в стране умерли 710 заболевших, что на 5,21% меньше, чем накануне (749). Общее число умерших достигло 143 712. За сутки выздоровели 16 429 человек, всего — 5 216 648.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 5403 (1 434 641 с начала пандемии),
  • Московская область — 2566 (345 012),
  • Санкт-Петербург — 2029 (491 957),
  • Нижегородская область — 522 (130 423),
  • Свердловская область — 464 (98 133).

За день в стране умерли 710 заболевших, что на 5,21% меньше, чем накануне (749). Общее число умерших достигло 143 712. За сутки выздоровели 16 429 человек, всего — 5 216 648.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 107 (23 755 за все время),
  • Санкт-Петербург — 104 (17 599),
  • Иркутская область — 31 (3083),
  • Пензенская область — 27 (1254),
  • Нижегородская область — 26 (4539).

В Москве в выходные за сутки закончилась вакцина против коронавируса «КовиВак». 10 июля препарат появился в павильонах «Здоровая Москва», в итоге там образовались многочасовые очереди. Не успевших привиться (около 2 тыс. человек) записали в листы ожидания. В столице также закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», прививку можно сделать только «Спутником V».

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