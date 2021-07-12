В России за сутки выявили 25 140 заразившихся COVID-19

За день в стране умерли 710 заболевших, что на 5,21% меньше, чем накануне (749). Общее число умерших достигло 143 712. За сутки выздоровели 16 429 человек, всего — 5 216 648.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в стране умерли 710 заболевших, что на 5,21% меньше, чем накануне (749). Общее число умерших достигло 143 712. За сутки выздоровели 16 429 человек, всего — 5 216 648.
Регионы—лидеры по числу смертей:
В Москве в выходные за сутки закончилась вакцина против коронавируса «КовиВак». 10 июля препарат появился в павильонах «Здоровая Москва», в итоге там образовались многочасовые очереди. Не успевших привиться (около 2 тыс. человек) записали в листы ожидания. В столице также закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», прививку можно сделать только «Спутником V».