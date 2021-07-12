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12:37 (мск), источник: Моя Планета

Почему завтрак в отелях называют континентальным?

Отвечает Людмила Белашова, кандидат педагогических наук, специалист по культуре ресторанного сервиса, доцент Института экономики и управления СКФУ.

Источник: Depositphotos
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Опытные путешественники знают, что аббревиатура BB в типе питания отеля расшифровывается как bed & breakfast («постель и завтрак» — англ.) и означает, что в стоимость номера включен утренний прием пищи. Есть два формата: шведский стол и континентальный завтрак.

Последний зародился также в Европе. В первой половине XIX века большинство европейцев занимались физическим трудом и потому завтракали плотно — чаще всего рыбой, поджаренным мясом, бобами и прочими тяжелыми блюдами. Но к середине того же столетия сформировалась широкая прослойка людей, занятых умственным трудом. Для нормальной работы им не требовалось много калорий, и постепенно в моду вошли более легкие блюда: выпечка, вареные яйца, ветчина.

Нововведение пришлось по вкусу европейским отельерам, так как оказалось экономически выгодным. Приготовить, к примеру, яичницу стоило дешевле и занимало меньше времени и усилий, чем пожарить мясо. Поэтому вместо горячего блюда постояльцам стали все чаще предлагать по утрам легкий перекус.

У континентального завтрака есть две особенности. Первая: отсутствие горячих блюд. Вторая: количество продуктовых наборов равно числу постояльцев, то есть добавка не положена.

Чаще всего предполагается система самообслуживания, когда постояльцы сами выбирают себе понравившиеся блюда. Но в отелях высшей категории гостей ресторана иногда обслуживают официанты.

В меню классического континентального завтрака входят:

  • мучные изделия: сладкая и несладкая выпечка, хлеб, тосты;
  • сливочное масло, джем, мед;
  • нарезка из сыра, ветчины, колбасы, бекона;
  • молочные продукты;
  • фрукты, овощи;
  • напитки: чай, кофе, какао, сок.

Отели высшего класса могут предложить расширенный континентальный завтрак. От традиционного он отличается более разнообразным ассортиментом мясной и сырной нарезки, возможным наличием кукурузных хлопьев, вареных яиц или яичницы, омлета. Но главное — можно взять дополнительную порцию.

Сегодня континентальный завтрак предлагают отели по всему миру.

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