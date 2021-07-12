12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
На острове Врангеля нашли уникального ледникового шмеля
Открыт его новый подвид.
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Архангельские ученые расшифровали часть генома шмелей, обитающих на острове Врангеля, и увидели, что это Bombus glacialis — уникальные ледниковые шмели.
У шмелей с Новой Земли и с острова Врангеля есть небольшие отличия в окраске, сообщили сотрудники заповедника «Остров Врангеля» в соцсетях. У врангелевского — некоторые части брюшка и груди более светлые.
«На основе генетических различий и географической изоляции мы выделили врангелевскую популяцию гляциалиса в качестве отдельного подвида», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории приарктических лесных экосистем ФИЦКИА УрО РАН Григорий Потапов.
Предполагается, что в более ранние геологические эпохи холодолюбивый Bombus glacialis занимал широкий ареал на осушенной территории нынешнего арктического шельфа.
Потепление, вызвавшее повышение уровня Мирового океана, изолировало популяции на Новой Земле и острове Врангеля. Две популяции могли разойтись в период теплого межледниковья около 270 тысяч лет назад.
Ученые считают необходимым провести на Новой Земле и острове Врангеля соответствующий мониторинг и намерены ходатайствовать о внесении ледникового шмеля в Красную книгу РФ.
Анна Лысенко
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