Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 июляВсемирный день бортпроводника, основание Мариинского театра, день рождения The Rolling Stones и другие знаменательные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
14Затопления в Сочи
14:20 (мск), источник: ТАСС

Власти Геленджика сообщили, что окрасившие в красный цвет море водоросли не опасны

Растения не являются токсичными для людей.

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Вода в Черном море в районе города-курорта Геленджик окрасилась в красный цвет из-за развития особых водорослей — макрофитов. Данное явление не является опасным, водоросли не токсичны, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика.

В понедельник в нескольких пабликах в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено Черное море вблизи скалы Парус в Геленджике. На кадрах видно, что море окрасилось в красный цвет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В селе Прасковеевка у скалы Парус море окрасилось в красный цвет. Поводов для паники нет, это природное явление. Обусловлено это тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для [водорослей] макрофитов», — сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что в естественной среде данные водоросли не токсичны и не представляют опасности для человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос не тяготит ли ее груз убитых врагов
Песков рассказал, возможно ли освоение космоса без господдержки
СМИ рассказали о буме «магазинов для бедных» в России
Коронавирус начнут лечить по новой схеме
Ученые объяснили ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
В Тихом океане сфотографировали редкого прозрачного осьминога
Исследование: как россияне относятся к вакцинации
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Авто
УАЗ показал «космическую» буханку для путешествий Кемпер с портретом Гагарина сделали по заказу из Европы
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Популярные темы на «Детях»
Город Вечной Любви 498
Забавные картинки 482
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 417
Забирает игрушки 362
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь