14:20 (мск), источник: ТАСС
Власти Геленджика сообщили, что окрасившие в красный цвет море водоросли не опасны
Растения не являются токсичными для людей.
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КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Вода в Черном море в районе
В понедельник в нескольких пабликах в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено Черное море вблизи скалы Парус в Геленджике. На кадрах видно, что море окрасилось в красный цвет.
«В селе Прасковеевка у скалы Парус море окрасилось в красный цвет. Поводов для паники нет, это природное явление. Обусловлено это тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для [водорослей] макрофитов», — сказали в
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