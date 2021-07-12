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12:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

Исследование: как уберечь себя от ненужных покупок

Как убить в себе импульсивного покупателя (и нужно ли это делать).

Источник: Getty Images
Как часто вы заходили в магазин за какой-то конкретной покупкой, а возвращались с полными сумками вещей, которые вам в общем-то не так и нужны, но вы не могли устоять перед соблазном? Так можно ли побороть этот соблазн и перестать быть импульсивным покупателем?

Этим вопросом решили заняться ученые с кафедры психологии Вюрцбургского университета имени Юлиуса Максимилиана в Баварии во главе с доктором Анандом Кришной (их исследование опубликовано в PLOS One).

Иногда, пишут ученые, вы совершаете покупку из чистого любопытства — к примеру, берете деликатес, который раньше не пробовали. Или хотите побаловать себя чем-то необычным. Это может быть что угодно — плитка шоколада, украшение для комнаты или дизайнерские джинсы.

Порой вы получаете наслаждение от такой спонтанной покупки, а иной раз испытывает чувство жгучей вины за напрасно потраченные деньги. Большинство людей умеют подавить в себе этот внезапно возникающий порыв купить что-то не очень или совсем не нужное, но для этого они вначале должны осознать риск.

По словам доктора Кришны, невозможно выделить категорию людей, подверженных импульсивным покупкам, однако результаты исследований его команды дают инструмент защиты от таких поступков.

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К примеру, у любителей получать от жизни удовольствие по определению спонтанный склад характера. Когда у них хорошее настроение, они нацелены на то, чтобы испытать радость и, не отдавая себе в этом отчета, тянутся к вещи, которая обещает эту радость усилить.

При этом относительно малого импульса в обратном направлении обычно достаточно, чтобы схватить себя за руку. Таким импульсом, по словам Кришны, может стать записка «Остановись!» в бумажнике или что-то подобное.

Но есть и люди, настроенные на безопасность, и вот для них одной записки в бумажнике будет мало, им нужно время на обдумывание. У них даже импульсивные покупки случаются не сразу.

«А на самом ли деле, это так вкусно, как выглядит?» — проносятся у них в голове мысли при виде деликатеса. И при этом процесс отказа тоже занимает больше времени. Для них скорее сработает обстоятельное послание-напоминание «Сегодня мне не стоит делать необдуманных покупок», которое они должны несколько раз повторить про себя, продвигаясь между полок с товарами.

Может показаться, что таким людям вообще не грозит спонтанный шопинг, но это не так. Если они пребывают в позитивном настроении, желание порадовать себя у них ничуть не меньше, чем у прирожденных искателей удовольствия. Просто процесс принятия решения у таких людей будет тянуться заметно дольше.

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При этом авторы исследования признают, что им пока не понятно поведение осторожных покупателей в ситуациях, когда поджимает время.

Так что не удивляйтесь, если, встав утром на весы и обнаружив неприятную прибавку в весе, вы дали себе зарок не подходить к полке со сладостями, а потом в магазине вас непреодолимо потянуло схватить шоколадку перед самой кассой (а они там часто стратегически расставлены), когда времени на раздумья совсем не осталось.

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