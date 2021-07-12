18:13 (мск), источник: Газета.Ру
Выбросивший биткоины на свалку британец использует рентген для их поиска
Британский
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По словам Хауэллса, на операцию ему потребуется не меньше 12 месяцев. Это будет «масштабный поиск», утверждает инженер, в ходе которого будут использоваться не «ведра и лопаты», а самые современные технологии.
«У нас есть система с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканирующими устройствами и искусственным интеллектом, который обучен распознавать предметы, размер и плотность которых аналогичны жесткому диску», — заявил Хауэллс.
Все это потребует больших финансовых вложений, но один из
Джеймс Хауэллс выбросил жесткий диск со своими биткоинами в мусорное ведро, перепутав его с другим устройством, в 2013 году. Тогда он попросил у местных властей разрешения раскопать местную свалку, чтобы найти свое имущество, но ему было отказано.