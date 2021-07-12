13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые необычные фото птиц 2021 года
Жюри престижного фотоконкурса объявило победителей
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Национальное Одюбоновское общество, занимающееся охраной природы и исследованиями в области орнитологии, подвело итоги ежегодного фотоконкурса Audubon Photography Awards.
Главный приз конкурса в этом году достался фотографу из США Каролине Фрейзер за фото калифорнийской земляной кукушки, принимающей пылевые ванны.
В этом году в конкурсе приняли участие 2416 фотографов со всего мира. Жюри пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучшие снимки среди 8770 фото и 261 видео.
Екатерина Гура