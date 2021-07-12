Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты После появления обновленных бумажных десятирублевок монеты могут выпускать в чуть меньших количествах
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
14Затопления в Сочи
13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые необычные фото птиц 2021 года

Жюри престижного фотоконкурса объявило победителей

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Национальное Одюбоновское общество, занимающееся охраной природы и исследованиями в области орнитологии, подвело итоги ежегодного фотоконкурса Audubon Photography Awards.

Главный приз конкурса в этом году достался фотографу из США Каролине Фрейзер за фото калифорнийской земляной кукушки, принимающей пылевые ванны.

В этом году в конкурсе приняли участие 2416 фотографов со всего мира. Жюри пришлось потрудиться, чтобы выбрать лучшие снимки среди 8770 фото и 261 видео.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков рассказал, возможно ли освоение космоса без господдержки
СМИ рассказали о буме «магазинов для бедных» в России
Коронавирус начнут лечить по новой схеме
Ученые объяснили ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
В Тихом океане сфотографировали редкого прозрачного осьминога
Исследование: как россияне относятся к вакцинации
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Здоровье
«Я говорю пациентам, что прививку делать не нужно» Почему врачи отговаривают россиян от вакцинации.
Hi-Tech
Вы всегда заряжали смартфон неправильно. И вот почему Случаи, в которых нельзя заряжать смартфон, даже если он полностью разряжен
Горячие темы на Авто
Хроника вакцинации... 356
Вероятно запрещённая в РФ террористическая организация. 321
Пора на митинги . Конституция не работает . 199
Вопрос --(воскресный ) 158
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь