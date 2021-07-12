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14:39 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые сфотографировали в Тихом океане редкого прозрачного осьминога

Редкого стеклянного осьминога, у которого сквозь прозрачное тело видны внутренние органы, сумели сфотографировать ученые в глубинах Тихого океана.

Осьминог Vitreledonella richardi был сфотографирован дважды во время экспедиции близ островов Феникс.

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Несмотря на то, что науке этот вид известен с 1918 года, он крайне редко попадает в объективы камер, и обычно исследователям остается изучать особей, проглоченных хищниками. «Трансляции с погружений дают возможность взглянуть на редчайших и восхитительных созданий, таких, как стеклянный осьминог», — заявила Джотика Вирмани из Института океана имени Шмидта, проводившего экспедицию.

По словам ученых, в ходе экспедиции судна Falkor было исследовано свыше 30 тыс. квадратных километров океана, открыт ряд новых глубоководных организмов. Всего подводным роботом SuBastian было выполнено 21 погружение общей продолжительностью 182 часа. Помимо прозрачного осьминога в кадр попала белая акула длиной 13 метров, и краб, похищавший рыбу у другого краба. Острова Феникс — одна из крупнейших в мире коралловых экосистем.

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