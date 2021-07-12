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14:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Анджелину Джоли заподозрили в романе с музыкантом The Weeknd

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с музыкантом Эйбелем Тесфайе, известным как The Weeknd. Об этом сообщает издание The Sun.

Знаменитостей заметили на свидании во время закрытого мероприятия в Лос-Анджелесе. Ранее в этом месяце их также видели вместе в ресторане.

Источник газеты рассказал, что Джоли встречалась с исполнителем во время семейной поездки в Нью-Йорк. Она отправились на обед вместе с сыном Паксом, который является большим поклонником творчества The Weeknd. При этом собеседник издания отметил, что музыкант влюблен в актрису, но пока их связывают лишь дружеские отношения.

Анджелина Джоли трижды была замужем. В 1996 году она вступила в брак с актером Джонни Ли Миллером, однако уже через год они расстались. В мае 2000 года актриса завела роман с актером Билли Бобом Торнтоном, с которым была в отношениях три года. В апреле 2012 года Джоли и артист Брэд Питт объявили о помолвке. В сентябре 2016 года актриса подала документы на развод.

У Питта и Джоли есть трое приемных детей: Мэддокс, Пакс и Захара. Кроме того, у бывших супругов трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

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