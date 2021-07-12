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16:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: как это было

Миллиардер достиг высоты в 90 километров на ракетоплане Unity, который произвела его компания Virgin Galactic.

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Основатель компании Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон слетал на границу с космосом на собственном ракетоплане Unity. На борту находились двое пилотов и четверо пассажиров.

Ракетоплан достиг высоты в 90 километров, где небо становится черным, а горизонт Земли искривляется. Задержавшись на этой высоте на несколько минут, чтобы экипаж насладился видами Земли, аппарат пошел на снижение.

Во время загрузки произошла ошибка.
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