16:24 (мск), источник: BBC News Русская служба
Полет Ричарда Брэнсона к границе космоса: как это было
Миллиардер достиг высоты в 90 километров на ракетоплане Unity, который произвела его компания Virgin Galactic.
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Основатель компании Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон слетал на границу с космосом на собственном ракетоплане Unity. На борту находились двое пилотов и четверо пассажиров.
Ракетоплан достиг высоты в 90 километров, где небо становится черным, а горизонт Земли искривляется. Задержавшись на этой высоте на несколько минут, чтобы экипаж насладился видами Земли, аппарат пошел на снижение.