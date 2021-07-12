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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, как эффективнее учить иностранный язык

Для этого нужно писать от руки новые буквы и слова

Источник: Eleni Koureas/CC0

Исследователи из Университета Северной Каролины в Гринсборо, США, провели исследования и выяснили, что при изучении иностранных языков информация усваивается намного быстрее, если писать новые слова от руки.

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В исследовании приняли участие 42 добровольца, которым нужно было выучить арабский алфавит с нуля. Всех участников разделили на три группы: первая группа смотрела обучающие ролики и проходила тесты, вторая — писала от руки буквы и слова на бумаге, а третья — набирала текст на клавиатуре.

Оказалось, что испытуемые из второй группы, писавшие слова на бумаге, намного быстрее выучили алфавит и смогли эффективнее применять свои новые знания в дальнейшем обучении — они легче распознавали незнакомые слова и читали их вслух.

Несмотря на то, что в исследовании принимали участие только взрослые добровольцы, ученые отмечают, что эти результаты могут быть справедливы и для детей. А потому не стоит пренебрегать традиционными способами обучения в школах. Сейчас из-за развития современных технологий все больше учебных заведений отказываются от написания детьми материала от руки на бумаге и переходят на ноутбуки и планшеты. По словам специалистов, это ухудшает эффективность получения знаний, пишет Science Alert.

Екатерина Гура

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