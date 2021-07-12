16:31 (мск), источник: Смотрим
В МГУ готовы принять 8-летнюю девочку, сдавшую ЕГЭ
8-летняя девочка, сдавшая ЕГЭ, может поступить на факультет психологии в МГУ, если выдержит вступительный экзамен. Об этом сообщили в самом вузе.
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В вузе обратили внимание на то, что целеустремленность и самоорганизация девочки позволят ей и дальше успешно справляться с задачами, способствующими достижению поставленных целей.
Факультет психологии открыт для всех, кто желает связать свою жизнь с данной наукой, сообщает РИА Новости.
МГУ также готов оказать поддержку Алисе Тепляковой в тех аспектах, которые могут вызвать у нее трудности и переживания. Например, кураторство над девочкой возьмут старшекурсники, тем самым помогая ей адаптироваться к новой жизненной ситуации.
Уже в семь лет выпускница московской школы получила аттестат за девятый класс. Девочка растет в многодетной семье. Ее семилетний брат также успел сдать ОГЭ по программе 9 класса.