Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
16:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

ВОЗ разработала рекомендации по редактированию ДНК человека без участия российских экспертов

Всемирная организация здравоохранения опубликовала в понедельник сразу два доклада, посвященных самому актуальному и спорному вопросу генной инженерии, а именно — редактированию ДНК человека.

Источник: GETTY IMAGES

На подготовку официальных рекомендаций ушло более двух лет, а участие в разработке документов приняли сотни экспертов со всего мира: не только ученые, но и сотрудники благотворительных и других некоммерческих организаций (в том числе защищающие права пациентов), религиозные лидеры, представители промышленности, коренных народов разных стран и т. д.

В состав экспертного комитета разработчиков вошли два десятка представителей научного сообщества со всего мира, однако россиян среди них не оказалось. Особенно странно отсутствие представителей российской науки выглядит на фоне того, что российский биолог Денис Ребриков — один из очень немногих ученых, неоднократно открыто заявлявших о своих планах генетической модификации детей.

Первым делом оба документа декларируют, что любые манипуляции над генетическим материалом человека могут производиться только при условии соблюдения трех основных требований: такая работа должна быть безопасной, эффективной и соответствовать нормам этики.
Новость
В Китае ученый получил три года тюрьмы за изменение генома человеческого эмбриона

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, технология редактирования человеческого генома открывает невиданные доселе возможности в лечении различных заболеваний, однако в полной мере их можно будет реализовать только в том случае, «если ее применение будет направлено на пользу всего человечества, а не на то, чтобы еще больше усилить неравенство» в области здравоохранения.

Речь идет о том, что технология, изначально направленная на диагностику, лечение и предотвращение редких генетических заболеваний, может быть использована для создания «инженерных детей», которых состоятельные родители могут фактически программировать на генетическом уровне еще до рождения.

Работа над обоими документами началась именно после того, как в конце 2018 года профессор Хэ Цзянкуй неожиданно объявил о рождении в Китае первых генетически модифицированных детей. ДНК девочек-близняшек была отредактирована сразу после зачатия, чтобы сделать их невосприимчивыми к заражению ВИЧ.

Так выглядит ДНК человека, если изобразить генетический код в виде цветов. Последовательность составлена из желтых, зеленых, красных и синих полосок, каждая из которых соответствует одному из четырех азотистых оснований | Источник: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Позже выяснилось, что о работе профессора Хэ не было известно никому из его коллег за пределами его лаборатории, а родителям, принявшим участие в эксперименте, он показал поддельное заключение комиссии по этике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новость дополняется.

Николай Воронин
Корреспондент по вопросам науки

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Афганистан: талибы пытаются взять столицы трех провинций; командующий си...
Протесты в Грузии: драка в парламенте из-за избиения журналистов, оппози...
Захарова рассказала, как американский посол украл дорожный знак
В МГУ готовы принять 8-летнюю девочку, сдавшую ЕГЭ
Ученые объяснили ажиотаж вокруг вакцины «КовиВак»
Кот Ахилл будет оракулом финала Лиги чемпионов 2022 в Петербурге
Исследование: как россияне относятся к вакцинации
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
6 фраз, после которых гаишник потеряет к вам интерес
Как водители своими руками убивают кондиционер в машине
Авто
Как оплатить проезд по ЦКАД без транспондера Водители уже давно привыкли к платным дорогам, но вот проезд по ЦКАД до сих пор вызывает множество вопросов. Авто Mail.ru рассказывает, как оплатить проезд по ЦКАД без транспондера и с ним
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь