13:18 (мск),
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии
Рассказываем, как построить карьеру мечты, не выходя из дома.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В России дефицит специалистов так называемых профессий цифровой экономики, или
На фоне пандемии и карантинных ограничений многие хоть раз задумывались о том, чтобы сменить сферу работы или расширить свои компетенции.
Возможность шагать в ногу со временем дает дополнительное образование. Теперь престижную
По программе «Цифровые профессии» государство компенсирует до 50% стоимости обучения в ИТМО, «Нетологии», «Университете Иннополис», GeekBrains и других образовательных организациях в сфере IT, которые в 2021 году уже прошли отбор у оператора проекта — Центра компетенций Университета 2035. До конца года список образовательных организаций будет пополняться.
Кто оплачивает вторую половину суммы? Сам студент или, как вариант, его работодатель, заинтересованный в повышении квалификации сотрудника.
Студенты учатся программировать и получают знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, промышленный дизайн, 3D-моделирование, цифровой маркетинг, разработка мобильных приложений и компьютерных игр.
«Для участников проекта уже в июле стартует серия вебинаров с участием представителей Сбербанка, Mail.Ru Group, Яндекса и других компаний цифровой экономики, — рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. — Еще на этапе выбора направления обучения мы хотим помочь людям определиться с персональной траекторией развития: показать, какие компетенции востребованы у работодателя, чему стоит учиться, где найти стажировку и работу после обучения».
Участвовать в проекте «Цифровые профессии» может любой россиянин старше 16 лет, но не достигший пенсионного возраста. Важно, чтобы у студента уже был диплом о среднем профессиональном или высшем образовании любой специальности.
Обучение проходит онлайн, так что не имеет значения, в каком регионе страны проживает студент: главное — скоростной интернет и, собственно, компьютер/ноутбук. Все, что требуется для поступления, — подать заявку на сайте profidigital.ru.
Обучение предполагает глубокое изучение материала: продолжительность программ начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов посвящены программированию. За это время студенты смогут освоить необходимые материалы новой
Прием заявок уже начался. Запись станет доступной для всех зарегистрированных пользователей с 15 июля. Подать заявку и оплатить половину стоимости обучения можно до конца года, но не советуем откладывать все на последний день. Участвовать в программе смогут только 25 000 человек.
Освоить цифровую профессию не так сложно, как кажется. За прошедшие 2 года благодаря программе «Персональных цифровых сертификатов» (программа-предшественник «Цифровых профессий») в этом убедилось более 42 000 человек из 48 регионов.
Также возможностью уйти в IT воспользовались бухгалтеры, бизнесмены, библиотекари, воспитатели детского сада, продавцы, медсестры, химики, бармены, ветеринары, курьеры, слесари, моряки и представители многих других профессий.
Если вы тоже мечтаете стать цифровым специалистом, сейчас самое время заполнить заявку. Заявить о своем желании уйти в IT можно с 1 июля на сайте profidigital.ru. Набор будет открыт до декабря 2021 года. Мир
Программа реализуется благодаря национальному проекту «Цифровая экономика РФ», инициированному президентом Владимиром Путиным в 2019 году.