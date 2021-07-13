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13:18 (мск),

Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Рассказываем, как построить карьеру мечты, не выходя из дома.

Источник: Depositphotos

В России дефицит специалистов так называемых профессий цифровой экономики, или IT-специалистов. По разным оценкам, в год компаниям не хватает от 500 тыс до 1 млн работников в этой сфере. Высокая востребованность подтверждается большим числом незакрытых вакансий (согласно данным портала hh.ru). Неудивительно, что уровень зарплат этих специалистов выше среднего по стране.

На фоне пандемии и карантинных ограничений многие хоть раз задумывались о том, чтобы сменить сферу работы или расширить свои компетенции.

Возможность шагать в ногу со временем дает дополнительное образование. Теперь престижную IT-профессию можно освоить при поддержке государства: в июле стартовала программа «Цифровые профессии», которая покрывает половину стоимости обучения. Круто поменять жизнь и построить карьеру мечты с нуля? Да!

Как это работает?

По программе «Цифровые профессии» государство компенсирует до 50% стоимости обучения в ИТМО, «Нетологии», «Университете Иннополис», GeekBrains и других образовательных организациях в сфере IT, которые в 2021 году уже прошли отбор у оператора проекта — Центра компетенций Университета 2035. До конца года список образовательных организаций будет пополняться.

Кто оплачивает вторую половину суммы? Сам студент или, как вариант, его работодатель, заинтересованный в повышении квалификации сотрудника.

Источник: Depositphotos

Чему учиться?

Студенты учатся программировать и получают знания по 24 перспективным направлениям, среди которых: искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность, промышленный дизайн, 3D-моделирование, цифровой маркетинг, разработка мобильных приложений и компьютерных игр.

Курсы адаптированы под граждан с различным уровнем подготовки, что позволяет всем желающим выбрать подходящую программу.

«Для участников проекта уже в июле стартует серия вебинаров с участием представителей Сбербанка, Mail.Ru Group, Яндекса и других компаний цифровой экономики, — рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. — Еще на этапе выбора направления обучения мы хотим помочь людям определиться с персональной траекторией развития: показать, какие компетенции востребованы у работодателя, чему стоит учиться, где найти стажировку и работу после обучения».

Для кого это?

Участвовать в проекте «Цифровые профессии» может любой россиянин старше 16 лет, но не достигший пенсионного возраста. Важно, чтобы у студента уже был диплом о среднем профессиональном или высшем образовании любой специальности.

Источник: Depositphotos

Как учиться?

Обучение проходит онлайн, так что не имеет значения, в каком регионе страны проживает студент: главное — скоростной интернет и, собственно, компьютер/ноутбук. Все, что требуется для поступления, — подать заявку на сайте profidigital.ru.

Сколько учиться?

Обучение предполагает глубокое изучение материала: продолжительность программ начинается от 250 академических часов, из которых не менее 144 часов посвящены программированию. За это время студенты смогут освоить необходимые материалы новой ИТ-профессии.

Когда уже можно?

Прием заявок уже начался. Запись станет доступной для всех зарегистрированных пользователей с 15 июля. Подать заявку и оплатить половину стоимости обучения можно до конца года, но не советуем откладывать все на последний день. Участвовать в программе смогут только 25 000 человек.

Источник: Depositphotos

Уже обучились: моряки, курьеры, бармены…

Освоить цифровую профессию не так сложно, как кажется. За прошедшие 2 года благодаря программе «Персональных цифровых сертификатов» (программа-предшественник «Цифровых профессий») в этом убедилось более 42 000 человек из 48 регионов.

По статистике, больше всего «цифровых студентов» (20%) работает педагогами.

Также возможностью уйти в IT воспользовались бухгалтеры, бизнесмены, библиотекари, воспитатели детского сада, продавцы, медсестры, химики, бармены, ветеринары, курьеры, слесари, моряки и представители многих других профессий.

Если вы тоже мечтаете стать цифровым специалистом, сейчас самое время заполнить заявку. Заявить о своем желании уйти в IT можно с 1 июля на сайте profidigital.ru. Набор будет открыт до декабря 2021 года. Мир интернет-технологий уже ждет!

Программа реализуется благодаря национальному проекту «Цифровая экономика РФ», инициированному президентом Владимиром Путиным в 2019 году.

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