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17:55 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор разработал критерии про проведению массовых мероприятий

Роспотребнадзор разработал критерии возможности проведения массовых мероприятий в зависимости от темпов распространения коронавируса в регионах России. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в понедельник, 12 июля, на официальном портале правовой информации.

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Источник: Известия

Уточняется, что постановление принято в связи «с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции» в стране.

Так, принимать решение о проведении массовых мероприятий в регионах будут с учетом уровня распространения там заболеваемости COVID-19.

«Постановляю: высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, подготовленных на основании показателей, оцениваемых в динамике за период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника по воскресенье)», — говорится в документе.

Согласно постановлению, учитывать необходимо такие показатели, как коэффициент распространения COVID-19, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, а также темп прироста заболеваемости за неделю и охват тестированием методом ПЦР (на 100 тыс. населения).

Вместе с этим постановление не коснется проведения массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

7 июля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов неукоснительно соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых не выполняются санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее, 29 июня, Попова попросила Мишустина поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий в стране из-за COVID-19. Она напоминала, что проведение зрелищно-развлекательных мероприятий запрещено в 68 субъектах Российской Федерации.

В частности, 19 июня пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила о введении дополнительных ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса.

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