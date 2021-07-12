17:34 (мск), источник: Смотрим
Сотрудники нацпарка напугали медведицу с медвежатами. Видео
Регистратор внедорожника снял на видео кадры с медведицей, застигнутой врасплох вместе с малышами в национальном парке «Башкирия».
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Застигнутая врасплох мать сделала вид, что нападает на внедорожник, в то время, как испуганные медвежата бросились кто куда: двое помчались прочь, а третий мгновенно забрался на березу.
Убедившись, что люди вместе с машиной не совершают никаких движений, медведица ушла вслед за убежавшими, через несколько секунд за ней последовал и спустившийся с дерева третий ее детеныш.
Отмечается, что происшествие произошло на территории, где туристам запрещено находиться без сопровождения гидов или инспекторов парка.