Центр Гамалеи: «Спутник V» эффективен против новых штаммов

Эти выводы сделаны на основе исследований нейтрализующей активности коронавируса сыворотки крови у привитых двумя компонентами «Спутника V». При этом сравнивалась реакция на различные штаммы живого вируса, включая B.1.1.1, он же «уханьский» тип, поясняют в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
У вакцинированных «Спутником V» вырабатывались защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов Alpha B.1.1.7, Beta B.1.351 (впервые выявленного в ЮАР), бразильского штамма Gamma P.1, индийских штаммов Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем домене (RBD).
В настоящее время Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи Минздрава России изучает возможности комбинированного использования первого компонента «Спутник V» с другими вакцинами против коронавируса. Кроме того, Центр Гамалеи продолжает по мере появления в разных странах мира изучение новых штаммов коронавируса.
Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 67 странах мира, население которых составляет половину населения Земли.
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