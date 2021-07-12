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17:21 (мск), источник: Смотрим

Центр Гамалеи: «Спутник V» эффективен против новых штаммов

«Спутник V» показала эффективность против всех новых штаммов коронавируса, включая британскую, индийскую, бразильскую разновидности. Такой вывод содержится в исследовании, которое центр имени Гамалеи опубликовал в проффессиональном международном журнале Vaccines.

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Источник: РИА "Новости"

Эти выводы сделаны на основе исследований нейтрализующей активности коронавируса сыворотки крови у привитых двумя компонентами «Спутника V». При этом сравнивалась реакция на различные штаммы живого вируса, включая B.1.1.1, он же «уханьский» тип, поясняют в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

У вакцинированных «Спутником V» вырабатывались защитные нейтрализующие титры антител против новых штаммов Alpha B.1.1.7, Beta B.1.351 (впервые выявленного в ЮАР), бразильского штамма Gamma P.1, индийских штаммов Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем домене (RBD).

В настоящее время Российский фонд прямых инвестиций и Центр имени Гамалеи Минздрава России изучает возможности комбинированного использования первого компонента «Спутник V» с другими вакцинами против коронавируса. Кроме того, Центр Гамалеи продолжает по мере появления в разных странах мира изучение новых штаммов коронавируса.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в 67 странах мира, население которых составляет половину населения Земли.

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