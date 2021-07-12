Минздрав Сербии сравнил побочные эффекты от «Спутника V» и других вакцин

Он напомнил, что массовая вакцинация в стране началась 24 декабря прошлого года, и, по мере поступления, граждане могут по собственному выбору привиться четырьмя разным препаратами: Sinopharm, Pfizer, «Спутник V», AstraZeneca.
Всего в Сербии вакцинировались двумя компонентами 48,6% взрослого населения. «Точно сказать, сколько поставлено прививок “Спутник V”, сейчас не представляется возможным, приблизительно от общего числа он составляет до 25%, граждане проявили к нему большой интерес, и я сам им привился», — отметил Джерлек.
При этом по каждой вакцине учитываются все побочные эффекты, пояснил он.
«Мы ни с одним из четырех применяемых препаратов не имели серьезных нежелательных реакций. Что касается конкретно “Спутник V”, то он вместе с еще одним средством вызвал наименьшее число побочных эффектов, и речь идет об очень качественной вакцине, поэтому гордимся, что будем ее производить», — подчеркнул он.
По его словам, в ближайшие две недели из России ожидается заключение, что расфасованные в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде вакцины «Спутник V» полностью идентичны образцам из России.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».