В соцсетях стали массово готовить чипсы из макарон (видео)

Пользователи соцсетей подхватили кулинарный флешмоб, в котором готовят чипсы из разных видов пасты.
Видео с рецептом таких «снэков» пользовательница @feelgoodfoodie разместила несколько дней назад. Пасту сперва варят, затем смешивают с оливковым маслом, специями, пармезаном и высушивают до хруста в духовке с конвекцией или аэрогриле.
Ролик @feelgoodfoodie посмотрели больше 23 миллионов раз, и у «макаронных» чипсов появились фанаты. Пользователи делятся своими экспериментами с лапшой быстрого приготовления, всевозможными соусами и даже шоколадом.
«Почему я не готовила это раньше? Так вкусно!» — пишет одна из читательниц.
«Судя по тому, как все стали готовить эти чипсы, скоро в магазинах закончится паста», — пишет комментатор.
«Зачем все сперва варят пасту, а затем высушивают пасту? Почему они просто не едят сухую пасту сразу?» — шутит один из подписчиков.
«В моей стране это готовят, сколько я себя помню», — написала пользовательница, однако не уточнила, о какой стране идет речь.