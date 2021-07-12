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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стали массово готовить чипсы из макарон (видео)

Странное блюдо быстро нашло почитателей.

Пользователи соцсетей подхватили кулинарный флешмоб, в котором готовят чипсы из разных видов пасты.

Видео с рецептом таких «снэков» пользовательница @feelgoodfoodie разместила несколько дней назад. Пасту сперва варят, затем смешивают с оливковым маслом, специями, пармезаном и высушивают до хруста в духовке с конвекцией или аэрогриле.

@feelgoodfoodie

##pastachips are my new favorite chips! They’re so good and make the best appetizer! ##pastatiktok ##summertime

♬ Music Food (Director Cut Mix) - Chad

Ролик @feelgoodfoodie посмотрели больше 23 миллионов раз, и у «макаронных» чипсов появились фанаты. Пользователи делятся своими экспериментами с лапшой быстрого приготовления, всевозможными соусами и даже шоколадом.

@hannahstocking

Finally made some ##pastachips ?? @lelepons

♬ Thot Shit - Megan Thee Stallion

«Почему я не готовила это раньше? Так вкусно!» — пишет одна из читательниц.

«Судя по тому, как все стали готовить эти чипсы, скоро в магазинах закончится паста», — пишет комментатор.

@thekoreanvegan

##foodtiktok ##viralrecipe ##ramen ##pastachips ##storytime

♬ Twilight - Spencer Hunt

«Зачем все сперва варят пасту, а затем высушивают пасту? Почему они просто не едят сухую пасту сразу?» — шутит один из подписчиков.

«В моей стране это готовят, сколько я себя помню», — написала пользовательница, однако не уточнила, о какой стране идет речь.

@texykitchen1

Pasta chips for my husband?##pastachips ##pastatiktok ##cookinghack ##tiktokrecipe ##airfryer ##airfryerrecipes ##fypシ ##HotwireHotelGoals ##couplegoals❤️

♬ Beggin' - Måneskin
@nicole_thenomad

I have been influenced… ? ##pastachips ##easysnacks ##foodhack ##fyp

♬ original sound - Nicole Renard
@nick.digiovanni

GIANT pasta chips ##pastachips ##pasta

♬ original sound - nick.digiovanni
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Анна Лысенко

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