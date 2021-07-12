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18:08 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Бездомный пес пришел в ветклинику и попросил о помощи

По словам врачей, во время оказания помощи он даже не шелохнулся.

На днях в одну из ветклиник Бразилии заглянул необычный посетитель. Это был бездомный пес, совсем один, с большим порезом на шее. «Он спокойно вошел и остановился, — вспоминает ветеринар Игорь Холанда. — Мы ничего не поняли, но посмотрели по сторонам, чтобы проверить, есть ли с ним кто-нибудь, однако никого не было. Когда же мы подошли к нему, все сразу стало понятно: это была просьба о помощи».

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«Мы завели собаку в кабинет. Провели общую клиническую оценку его состояния и промыли рану», — сказал Холанда. Все это время благодарный пес сидел на месте и терпеливо ждал, пока врач закончит манипуляции.

«Я был очень рад помочь ему, — поделился ветеринар. — Бог привел это животное в мою клинику, чтобы я мог о нем позаботиться. Его лечение займет немного больше времени, чем обычно, но оно сработает. И дай Бог, пес найдет кого-нибудь, кто заберет его и подарит ему ту любовь, в которой он так нуждается».

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