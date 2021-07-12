19:10 (мск), источник: Ведомости
Эксперт объяснила разницу между иммунитетами после COVID-19 и прививки
У человека, который сделал прививку от коронавируса, и того, кто переболел COVID-19, формируется разный иммунитет к инфекции, сообщили в
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«Естественно сформированный иммунитет реагирует на вирус быстрее, чем вакцинальный, тем не менее он защищает лишь от того варианта вируса, которым организм переболел», — приводят заявление Ненастиной «РИА Новости».
Это означает, что человек, ранее заразившийся «китайским» штаммом коронавируса, может быть уязвим перед другими обнаруженными вариантами, пояснила она. Вакцина же универсальна.
«Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа», — сказала эксперт.
Кроме того, обычно у человека, прошедшего вакцинацию от коронавируса, формируется больше антител, чем у того, кто переболел COVID-19. Это обусловлено тем, что иногда истощенный инфекцией организм «дает неоднозначную реакцию» на вирус, отметила Ненастина.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 25 140 россиян. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 5 808 473 человек. Из них 143 712 пациентов умерли, 5 216 648 выздоровели. Одну или обе дозы вакцины от коронавируса на данный момент получили 48,3 млн жителей страны.