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23:13 (мск), источник: ТАСС

Эксперимент по выращиванию перца начался на борту МКС

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Эксперимент по выращиванию перца проводится на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в понедельник в Twitter астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Меган Макартур.

Источник: Reuters

«Эксперимент Plant Habitat-04 стартовал сегодня, — информировала Макартур. — Впервые мы выращиваем перец в космосе, это трудная задача, учитывая долгий период прорастания и вызревания».

Астронавт не пояснила, какой сорт перца планируется выращивать на орбитальной станции. Он «вкусен и является отличным источником витамина C», написала Макартур.

В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также японский астронавт Акихико Хосидэ.

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