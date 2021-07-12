Эксперимент по выращиванию перца начался на борту МКС

23:13 (мск), источник: ТАСС
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«Эксперимент Plant Habitat-04 стартовал сегодня, — информировала Макартур. — Впервые мы выращиваем перец в космосе, это трудная задача, учитывая долгий период прорастания и вызревания».
Астронавт не пояснила, какой сорт перца планируется выращивать на орбитальной станции. Он «вкусен и является отличным источником витамина C», написала Макартур.
В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также японский астронавт Акихико Хосидэ.