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04:55 (мск), источник: ТАСС

Кадыров заявил, что пункты вакцинации в Чечне переполнены желающими привиться

ГРОЗНЫЙ, 13 июля. /ТАСС/. Пункты вакцинации в Чечне переполнены желающими привиться, а власти принимают меры для бесперебойных поставок вакцины. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

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Источник: РИА "Новости"

«Радует, что сегодня прививочные пункты переполнены желающими привиться. Нами предпринимаются меры, чтобы вакцина доставлялась в республику бесперебойно. Эпидемиологическая ситуация в Чеченской Республике находится под контролем, но все же растет количество заболевших COVID-19», — написал Кадыров.

Он поручил членам регионального правительства усилить разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации.
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«Российская вакцина признана самой эффективной в мире, и это факт. Первой в Чеченской Республике прививку сделала моя дорогая мама Аймани Несиевна, а из чиновников — министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Привилась вся моя семья, мои родственники, близкие мне люди. Я рад, что они защищены», — добавил Кадыров.

По последним данным, в республике уже привиты первым компонентом вакцины 422 626 человек, вторым компонентом -143 557 человек. В июне глава Чечни доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе есть дефицит вакцины от коронавируса, и попросил обратить на это внимание.

В Чечне выявлено 13 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 532 человека, 197 умерли.

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