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07:22 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что вакцина J&J от COVID-19 повышает риск развития редкого заболевания

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом говорится в обновленных в понедельник рекомендациях Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается на сайте данного регулирующего органа при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, имеется информация, свидетельствующая о том, что применение указанного препарата «повышает риск [развития] синдрома Гийена-Барре в течение 42 дней после вакцинации». Это аутоиммунное поражение периферических нервов, сопровождаемое слабостью в мышцах и нарушением чувствительности.

Специалисты регулирующего органа по-прежнему уверены, что преимущества, которые дает применение вакцины Johnson & Johnson, в значительной степени перевешивают возможный вред. Они подчеркивают, что вероятность проявления данного заболевания «очень низка».
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Ранее газета The New York Times сообщила, что управление намерено сообщить о данном побочном эффекте. Как отмечали источники издания, в регулирующем органе считают, что у людей, которые были вакцинированы этим препаратом в США, примерно в три — пять раз чаще обычного развивается указанное заболевание. По сведениям газеты, были выявлены около 100 случаев развития данного синдрома среди людей, которые были вакцинированы препаратом. В материале констатировалось, что пациенты, у которых диагностируют это заболевание, по большей части выздоравливают.

На сайте Johnson & Johnson в понедельник было опубликовано заявление, в котором говорится, что компания обсуждает с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и другими регулирующими органами развитие в редких случаях данного синдрома после вакцинации. В корпорации заверили, что число выявленных случаев очень мало.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат Janssen стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

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