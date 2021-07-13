Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 июляПервый в истории чемпионат мира по футболу, появление надписи Hollywood в Лос-Анджелесе и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
01:55 (мск), источник: Известия

Аналитики сообщили об ослаблении родительского контроля за гаджетами детей

За последние три года доля родителей, считающих контроль за использованием детьми цифровых устройств необходимостью, сократилась с 91% до 85%, а тех, кто использует «родительский контроль» (технические настройки, которые позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту в интернете) — с 43% до 33%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Известий».

«Сравнительно низкая доля россиян, использующих “родительский контроль” на устройствах своих детей — это тревожный признак. Во-первых, большое число детей остается потенциально открытыми для угроз в Сети, и эти угрозы реальны. Во-вторых, это свидетельствует о низком уровне цифровой грамотности родителей», — отметила исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова.

Изменить подход может смена установок людей в отношении использования цифровых устройств и сервисов, но исследования показывают, что этот компонент поведения тяжело поддается изменениям, сообщила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Око за оком: родители стали реже контролировать детей за компьютером.

 С прицелом на будущее: власти намерены ужесточить требования для охотников
Око за оком: родители стали реже контролировать детей за компьютером
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
Силуанов призвал прекратить антикризисные меры помощи населению
Более 800 млрд рублей выделят на российские беспилотники
Что происходит на курортах Кубани из-за ковидных ограничений
Акции компании Брэнсона рухнули после его полета в космос
В МГУ готовы принять 8-летнюю девочку, сдавшую ЕГЭ
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Названы два основания для медотвода от вакцинации против ковида В этом мнении сходятся многие врачи.
Hi-Tech
Через 15 лет наступит «эра постоянных наводнений». И вот почему Предупреждение от специалистов NASA
Горячие темы на Авто
Вероятно запрещённая в РФ террористическая организация. 326
Как вы, решаете сами . 179
Вопрос --(воскресный ) 158
да просто поболтать ))) 129
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
6 актрис с дефектами лица, которые мы не замечаем
5 звезд, у которых проблемы с грамотностью
Зеленский решил судьбу Крыма
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь