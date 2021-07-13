01:55 (мск), источник: Известия
Аналитики сообщили об ослаблении родительского контроля за гаджетами детей
За последние три года доля родителей, считающих контроль за использованием детьми цифровых устройств необходимостью, сократилась с 91% до 85%, а тех, кто использует «родительский контроль» (технические настройки, которые позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту в интернете) — с 43% до 33%. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Известий».