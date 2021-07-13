Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки Певица Марина Абросимова пока не пришла в стабильное состояние
Фоторепортажи
1010 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
11:18 (мск), источник: РБК

Каждому девятому искавшему работу россиянину отказали из-за прививки

В России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию определенных групп граждан. С отказами в приеме на работу из-за прививок столкнулись более 10% участников исследования.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:42 (мск)В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

С отказами в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян, следует из исследования сервиса Superjob (есть у РБК).

Отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, 16% затруднились дать ответ на этот вопрос.

В то же время в Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников определенных сфер деятельности, с «ковидной дискриминацией» столкнулись 15% респондентов, в Санкт-Петербурге — 9%, в других регионах страны — 10%.

Причем в целом по России наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в приеме на работу из-за прививки, — среди работников с зарплатами до 50 тыс. руб. Среди более высокооплачиваемых специалистов с подобными случаями встречались 10% респондентов.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, показал, что в 20% организаций уже были случаи увольнения сотрудников из-за нежелания привиться от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются в торговле и сфере услуг.

Новость
«Купить сертификат о вакцинации»: что грозит продавцам и покупателям фальшивок

Министерство образования и науки 12 июля сообщило, что в условиях пандемии российские вузы имеют право не допускать до работы сотрудников, которые не привились от коронавируса. Руководство университетов и вузов может самостоятельно принимать меры, «необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», указали в ведомстве, поскольку именно они несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся и сотрудников.

Московские компании и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят распоряжение мэрии о вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказывать штрафами в размере от 30 тыс. до 1 млн руб. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если нарушения выявит повторная проверка, сумма штрафа может быть увеличена до 1 млн руб. либо работа компании будет приостановлена на срок до трех месяцев.

В той или иной мере обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан уже ввели около 30 российских регионов. По последнему подсчету РБК, доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, составляет 16,73% от всего населения. По данным на 29 июня — 5 июля, первую прививку сделали 24,5 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пристав совершил самоубийство в московском суде
Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19
Взрыв газа в отеле в Геленджике. Главное
На Украине отреагировали на статью Путина
В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19
При столкновении маршрутки и БТР на Ставрополье погибли люди
Что грозит продавцам и покупателям сертификатов о вакцинации
СМИ: при строительстве военных бункеров украли 5 млрд рублей
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Роберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о Дзюбе
6 фраз, после которых гаишник потеряет к вам интерес
Горячие темы на Авто
Вероятно запрещённая в РФ террористическая организация. 326
Как вы, решаете сами . 190
Вопрос --(воскресный ) 158
да просто поболтать ))) 136
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Популярные темы на «Детях»
Город Вечной Любви 504
Забавные картинки 483
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 419
Забирает игрушки 364
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь