11:18 (мск), источник: РБК
Каждому девятому искавшему работу россиянину отказали из-за прививки
В России около трети регионов ввели обязательную вакцинацию определенных групп граждан. С отказами в приеме на работу
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
С отказами в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от COVID-19 уже столкнулись 11% россиян, следует из исследования сервиса Superjob (есть у РБК).
Отсутствие прививки никак не повлияло на трудоустройство 73% опрошенных, 16% затруднились дать ответ на этот вопрос.
В то же время в Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников определенных сфер деятельности, с «ковидной дискриминацией» столкнулись 15% респондентов, в
Причем в целом по России наибольшая доля тех, кто встречался с отказами в приеме на работу
В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.
Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, показал, что в 20% организаций уже были случаи увольнения сотрудников
Министерство образования и науки 12 июля сообщило, что в условиях пандемии российские вузы имеют право не допускать до работы сотрудников, которые не привились от коронавируса. Руководство университетов и вузов может самостоятельно принимать меры, «необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг», указали в ведомстве, поскольку именно они несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся и сотрудников.
Московские компании и индивидуальных предпринимателей, которые не выполнят распоряжение мэрии о вакцинации сотрудников против коронавируса, будут наказывать штрафами в размере от 30 тыс. до 1 млн руб. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Если нарушения выявит повторная проверка, сумма штрафа может быть увеличена до 1 млн руб. либо работа компании будет приостановлена на срок до трех месяцев.
В той или иной мере обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан уже ввели около 30 российских регионов. По последнему подсчету РБК, доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, составляет 16,73% от всего населения. По данным на 29 июня — 5 июля, первую прививку сделали 24,5 млн человек.