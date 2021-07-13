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09:48 (мск), источник: Смотрим

Редчайший алмаз ушел с молотка

Редчайший алмаз голубого цвета продан в ЮАР.

Совместное ювелирное предприятие «Де Бирс» и «Диакор» заплатило за него больше 40 миллионов долларов, и необработанный камень весом около 40 карат стал одним из самых дорогих за всю современную историю мирового рынка драгоценных камней.

На сегодняшний день самый дорогой в мире бриллиант — «Розовая звезда» весом чуть менее 60 карат. В 2013 году он был продан за 83 миллиона долларов, напоминает телеканал «Россия 24».

Во время загрузки произошла ошибка.
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