09:48 (мск), источник: Смотрим
Редчайший алмаз ушел с молотка
Редчайший алмаз голубого цвета продан в ЮАР.
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Совместное ювелирное предприятие «Де Бирс» и «Диакор» заплатило за него больше 40 миллионов долларов, и необработанный камень весом около 40 карат стал одним из самых дорогих за всю современную историю мирового рынка драгоценных камней.
На сегодняшний день самый дорогой в мире бриллиант — «Розовая звезда» весом чуть менее 60 карат. В 2013 году он был продан за 83 миллиона долларов, напоминает телеканал «Россия 24».