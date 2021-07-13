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08:37 (мск), источник: ТАСС

На МАКС-2021 впервые представят принципиально новый военный самолет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Источник: РИА "Новости"

«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный “законодатель мод” в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — сказали в Ростехе.

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Ростех также создал официальную интернет-страницу проекта, где в полночь начался обратный отсчет до премьеры самолета — 20 июля.

Ранее сообщалось, что Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя. В конце 2019 года «МиГ» разместил на портале госзакупок заказ на «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы», реализация которого намечена на 2020−2025 годы.

Кроме того, как сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли весной этого года, компания «Сухой» (входит в ОАК) разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Во время загрузки произошла ошибка.
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