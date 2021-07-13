На МАКС-2021 впервые представят принципиально новый военный самолет

«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный “законодатель мод” в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — сказали в Ростехе.
Ростех также создал официальную интернет-страницу проекта, где в полночь начался обратный отсчет до премьеры самолета — 20 июля.
Ранее сообщалось, что Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя. В конце 2019 года «МиГ» разместил на портале госзакупок заказ на «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы», реализация которого намечена на 2020−2025 годы.
Кроме того, как сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли весной этого года, компания «Сухой» (входит в ОАК) разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью.
В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.