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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Лишится ли Краснодарский край путешественников из-за ограничений

Туристам пропишут вакцинацию.

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Источник: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Краснодарский край пустят без прививки, но ее придется сделать на месте. Местные власти в очередной раз изменили правила заселения в отели. С августа туристов обяжут вакцинироваться в течение трех дней после въезда. Это будет обязательным даже для тех, кто приезжает в Краснодарский край на один, два или три дня. На этом фоне цены стали поднимать частники — пока на 5−10%. К чему готовиться туристам? И как будут работать новые правила? Разбирался Иван Корякин.

Это уже пятое, если не шестое, изменение правил за последнее время — на туристическом рынке просто устали следить за ходом мыслей властей Краснодарского края. Сначала разрешалось заселяться в отели только по сертификату о вакцинации. Потом все-таки разрешили с отрицательным тестом ПЦР. А теперь с тестом можно, но привиться все равно придется: да, прямо на курорте, да, если остановились хотя бы на одну ночь.

За столь короткие сроки, конечно, можно запросто не успеть получить укол. Но это не проблема — власти все предусмотрели: путешественникам разрешено привиться и после выезда. Главное, не забыть, иначе штраф до 30 тыс. руб. Непонятно, правда, как будут искать нарушителей, полагает юрист Михаил Салкин.

«Предположим, это правонарушение будет выявлено не на территории Краснодарского края. И как в другом регионе будут выяснять: извещался он или не извещался? И где они его будут искать? Скажем, это нарушение должно быть выявлено в 0 часов четвертых суток. Если он будет в другом регионе, этот другой регион должен составлять административный протокол. А как в этом ответственном органе власти об этом узнают? И если Краснодарский край будет просто на всех протоколы рассылать, он столкнется с тем, что граждане в суде выиграют», — считает Салкин.

Но, возможно, штраф — лишь превентивная мера, способ склонить человека к вакцинации. Но смогут ли в Краснодарском крае ее организовать? Губернатор Вениамин Кондратьев обещает, что выездные бригады будут работать прямо в отелях и санаториях. От федерального центра ждут дополнительные 300 тыс. доз. Правда, этого хватит всего на пару дней, говорит генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

В Краснодарский край сейчас прибывает, наверное, от 120 тыс. до 140 тыс. туристов в сутки. Предположим, что все они непривитые, и мощность вакцинирования тогда должна превышать 100 тыс. в сутки. Сейчас такими темпами вакцинируется только Москва. Губернатор назвал цифру: они завезли 300 тыс. вакцин. Но этих вакцин хватит ровно на 2,5 дня.
Сергей Ромашкин
генеральный директор турфирмы «Дельфин»

Исключения сделаны для путешественников с противопоказаниями к прививке и несовершеннолетним — для заселения в сочинские отели им хватит ПЦР-теста. Детям до 14 лет и эти документы не понадобятся.

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Тем не менее, многие туристы отказываются от планов отдохнуть в Краснодарском крае. Но их места пустовать не будут, говорит управляющий сети отелей Lazarevka Family Владимир Иванов:

«Какое было у людей к этому отношение, такое и осталось. Кто-то вакцинируется, кто-то отменяет брони. Волна отмен наблюдается, но не сказать, что это какой-то глобальный вал. Я считаю, что все эти свободные места будут заполнены вакцинированными людьми».

Очевидно, что любые ограничения дают преимущества частникам — они-то не будут проверять ПЦР-тесты. Рост интереса к апартаментам и гостевым домам фиксируют в ЦИАНе. А в ответ их владельцы поднимают цены, отмечает руководитель аналитического центра агентства Алексей Попов.

Если цены и изменились, то не так существенно. Есть небольшой рост в пределах 10%, но, по большому счету, это естественное поведение рынка, которое в принципе характерно для июля — перед самым высоким сезоном, концом июля и августом, который бывает на сочинском рынке.
Алексей Попов
руководитель аналитического центра агентства

Обновленные правила заселения в гостиницы Краснодарского края начнут действовать 1 августа. А это значит, что у властей остается целых две недели, чтобы отредактировать их еще раз.

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