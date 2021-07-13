В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19

Самое большое количество случаев зарегистрировано в Москве (4991), Подмосковье (2550) и Санкт-Петербурге (1936).
За последние 24 часа выздоровели 19 566 человек, 780 человек скончались.
В общей сложности с начала распространения коронавируса в России было выявлено 5 833 175 случаев COVID-19. От последствий заболевания скончались 144 492 человека, полностью выздоровели 5 236 214 человек.
9 июля директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране пока преждевременно, так как летальность все еще высокая.
За день до этого главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко выразил надежду, что вакцинация от коронавируса себя проявит и следующей волны COVID-19 в России не будет. Он призвал граждан сделать прививку и обезопасить себя.
7 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в стране несколько замедлился, но общая ситуация остается достаточно напряженной. Она отметила, что случаи заболевания по-прежнему чаще всего встречаются среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона’и «КовиВак».