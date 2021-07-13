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12:49 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян

Более 28,6 млн россиян привиты от коронавируса. Об этом во вторник, 13 июля, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас привиты более 28,6 млн человек», — заявила Ежлова на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Замглавы Роспотребнадзора отметила, что темп вакцинации от коронавируса в регионах разный.

Почти 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19 в России, заключила Ежлова.

Ранее в этот день стало известно, что в правительстве Москвы прививку от коронавируса сделал 71% госслужащих.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия стремится к коллективному иммунитету к коронавирусу на уровне 80% вакцинированных граждан.

С 16 июня, согласно постановлению главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, в столице была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг.

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Власти призывают россиян ревакцинироваться на фоне всплеска заболеваемости. Нужно ли ориентироваться на уровень антител, эффективны ли вакцины против новых штаммов и подходит ли «Спутник Лайт» для ревакцинации — разбирался РБК.

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