12:49 (мск), источник: Известия
В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян
Более 28,6 млн россиян привиты от коронавируса. Об этом во вторник, 13 июля, заявила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова.
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«Сейчас привиты более 28,6 млн человек», — заявила Ежлова на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
Замглавы Роспотребнадзора отметила, что темп вакцинации от коронавируса в регионах разный.
Почти 1100 лабораторий проводят диагностику COVID-19 в России, заключила Ежлова.
Ранее в этот день стало известно, что в правительстве Москвы прививку от коронавируса сделал 71% госслужащих.
С 16 июня, согласно постановлению главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой, в столице была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников сферы услуг.