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16:39 (мск), источник: ТАСС

Полиция закрыла дело на Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/ — Музыкант избежал судебного разбирательства после соответствующей проверки, выполненной отделом по контролю за оборотом наркотиков.

Источник: РИА "Новости"

Полицейские в Москве прекратили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (до смены фамилии — Валеев) по делу о пропаганде наркотиков в четырех видеоклипах на его песни, опубликованных ранее в интернете. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, музыкант избежал судебного разбирательства после соответствующей проверки, выполненной отделом по контролю за оборотом наркотиков.

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«Как следует из постановления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках дела об административном расследовании «лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки, установить не удалось». Речь идет о композициях Моргенштерна «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву», уточнил источник агентства.

3 июня Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотиков»). Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности тогда послужило заявление о проверке его клипов «Розовое вино — 2» и Family.

По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, в рамках проверки, результатом которой стало прекращение производства по делу, был также проведен ряд экспертиз и получены объяснения музыканта.
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«По совокупности обстоятельств после проведенной экспертизы, получения объяснений Моргенштерна, а также исследования видеоролика в интернете было установлено, что в действиях моего доверителя не было состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ», — отметил юрист. Кроме того, Жорин назвал решение полицейских законным, так как во время проверки на них «никто не давил и не мешал». «Когда проводятся подобные проверки и нет общественного давления на правоохранителей, которое порой провоцируется различными гражданами, нет шумихи или огласки, то все происходит спокойно, в строгом соответствии с законом», — резюмировал адвокат.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении музыканта на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.

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