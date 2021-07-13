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15:13 (мск), источник: Смотрим

У россиян оказался зашкаливающе высокий «индекс счастья»

ВЦИОМ выяснил, что индекс счастья в России составил 68%.

Источник: Pexels/СС0
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Исследователи уточняют, что вопрос звучал: «считаете ли вы себя счастливыми?» 45% респондентов ответили, что скорее да, 38% — точно да.

Противоположную точку зрения высказали 10% и 5%. Соответственно «индекс счастья», то есть разница между положительными отрицательными ответами, составил 68%.

ВЦИОМ напомнил, что в 2019 году «индекс счастья» поднимался до 75%.

Ранее в стране провели опрос, согласно которому россиянам для счастья нужно в среднем 173 рублей в месяц. Самыми амбициозными оказались москвичи — их устроили бы 224 тысячи в месяц, а у жителей Кирова самые скромные запросы — 130 тысяч.

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