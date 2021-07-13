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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕСПЧ обязал Россию узаконить однополые союзы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу трех однополых пар из России, которым отказали в оформлении брака.

Источник: Reuters

Суд единогласно постановил, что отказ этим парам в официальном признании их отношений в РФ является нарушением ст. 8 Европейской конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ пришел к заключению, что Россия обязана обеспечить правовую основу на признание и защиту отношений подавших жалобу в соответствии с внутренним законодательством.

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Суд отклонил аргумент правительства РФ о том, что интересы сообщества в целом могут оправдать отсутствие у однополых пар возможности официально оформить свои отношения. ЕСПЧ пришел к выводу, что отказав однополым парам в регистрации их статуса, российские власти вышли за рамки предоставленной им свободы усмотрения.

Выбор наиболее подходящей формы регистрации однополых союзов остается на усмотрение государства-ответчика, постановил суд.

Напомним, в конце 2018 года российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов высказался за легализацию однополых «партнерских отношений» в РФ. В своем официальном «особом мнении» в рамках одного из рассмотренных в Страсбурге дел он заявил о праве россиян создавать «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», которые должны уважаться и защищаться государством.

Судьи ЕСПЧ избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы из трех кандидатов от каждого государства—члена этой организации. Они избираются на девять лет, не могут переизбираться и должны участвовать в работе суда не как представители государств, а лично, то есть являться независимыми от позиции представляемой страны. Дмитрий Дедов избран на должность судьи ЕСПЧ в октябре 2012 года.

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