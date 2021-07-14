Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июляДень взятия Бастилии, ввод Транссиба в эксплуатацию и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Умер Николай Сличенко
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
13:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Лямбда» против «Дельты»: насколько опасен новый вариант коронавируса?

Коронавирусный вариант «Лямбда» (известный генетикам под кодовым именем С.37) официально получил название лишь месяц назад, 14 июня, однако с тех пор его успели обнаружить уже в трех десятках стран.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14:26 (мск)Врач заверил в безопасности вакцинации от COVID-19 в жаркую погоду
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Родом «Лямбда» из Латинской Америки. Впервые штамм был выявлен в Лиме, столице Перу, еще в декабре прошлого года, а уже к апрелю новый вариант прочно закрепился в стране, практически полностью вытеснив своих предшественников. Из каждой сотни новых случаев заражения Covid-19 в Перу на «Лямбду» приходилось 97.

Учитывая, что уровень смертности от коронавируса на душу населения в Перу не просто самый высокий в мире (из каждой тысячи инфицированных от Covid-19 там погибает шесть человек), а еще и почти вдвое выше, чем в занимающей в этом печальном рейтинге вторую строчку Венгрии, логично предположить, что доминирующая в стране «Лямбда» значительно опаснее других вариантов коронавируса:

более заразна (то есть проще передается от человека к человеку) и более смертоносна.
Новость
Перечислены симптомы нового штамма коронавируса

Однако это не так.

14 июня ВОЗ внесла «Лямбду» в глобальный список «вариантов, представляющих интерес». Такое решение было принято, поскольку эта версия вируса имеет международное распространение и несколько заметных мутаций.

В терминологии ВОЗ «представляющим интерес» называют такой вариант вируса, у которого есть мутации, потенциально способные повлиять на его основные характеристики: заразность, тяжесть вызываемого заболевания, способность «пробивать» иммунную защиту, полученную в результате прививки или болезни, или возможность обнаружения существующими тестами.

Некоторые эксперты действительно указывают на необычный набор мутаций, которые могут увеличить заразность «Лямбды» за счет слегка измененной формы шиповидного белка, при помощи которого вирус проникает в клетку. По той же причине «Лямбда» может быть менее уязвимой для антител, выработанных к более ранним версиям коронавируса.

Однако антитела — не единственная составляющая иммунного ответа (их просто легче всего обнаружить): помимо них, у нашего организма есть и другие механизмы защиты.

На сегодняшний день у ученых нет убедительных доказательств того, что вариант «Лямбда» представляет реальную угрозу. Есть лишь две пока не опубликованные научные работы, указывающие на возможность снижения эффективности иммунной защиты, полученной в результате прививки вакцинами Pfizer или Moderna. Но даже их авторы не спорят с тем, что принципиальной роли это снижение не играет.

И это, пожалуй, лучше всего объясняет тот факт, что в официальной классификации ВОЗ «Лямбда» все ещё остаётся «вариантом, представляющим интерес» (VOI), который пока не сменяется «беспокойством» (VOC).

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Пришли за правозащитниками. В Беларуси массовые обыски у юристов и актив...
Хакерская группа REvil, которую в США связывают с Кремлем, исчезла из да...
В МИДе объяснили переговоры с талибами
Москва протестирует электронное голосование опросом о вакцинации
В России зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
В олимпийской сборной России выявлен первый случай коронавируса
В Киеве пенсионеры МВД пытались прорваться в Раду
10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории (фото)
Авто
Детей старше 14 лет заставят платить за аварии В суде рассказали, кто должен компенсировать ущерб за детей
Кино
Умер кинорежиссер Александр Стефанович, бывший муж Пугачевой Ему было 76 лет
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Тяжелая жизнь актрисы после сериала "Клон"
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
Дизайнеры посоветовали отказаться от полок на кухне (фото)
Как часто нужно размораживать и мыть холодильник
5 «бабушкиных» советов по садоводству, которым не надо следовать
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь