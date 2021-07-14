«Лямбда» против «Дельты»: насколько опасен новый вариант коронавируса?

Родом «Лямбда» из Латинской Америки. Впервые штамм был выявлен в Лиме, столице Перу, еще в декабре прошлого года, а уже к апрелю новый вариант прочно закрепился в стране, практически полностью вытеснив своих предшественников. Из каждой сотни новых случаев заражения Covid-19 в Перу на «Лямбду» приходилось 97.
Учитывая, что уровень смертности от коронавируса на душу населения в Перу не просто самый высокий в мире (из каждой тысячи инфицированных от Covid-19 там погибает шесть человек), а еще и почти вдвое выше, чем в занимающей в этом печальном рейтинге вторую строчку Венгрии, логично предположить, что доминирующая в стране «Лямбда» значительно опаснее других вариантов коронавируса:
более заразна (то есть проще передается от человека к человеку) и более смертоносна.
14 июня ВОЗ внесла «Лямбду» в глобальный список «вариантов, представляющих интерес». Такое решение было принято, поскольку эта версия вируса имеет международное распространение и несколько заметных мутаций.
В терминологии ВОЗ «представляющим интерес» называют такой вариант вируса, у которого есть мутации, потенциально способные повлиять на его основные характеристики: заразность, тяжесть вызываемого заболевания, способность «пробивать» иммунную защиту, полученную в результате прививки или болезни, или возможность обнаружения существующими тестами.
Некоторые эксперты действительно указывают на необычный набор мутаций, которые могут увеличить заразность «Лямбды» за счет слегка измененной формы шиповидного белка, при помощи которого вирус проникает в клетку. По той же причине «Лямбда» может быть менее уязвимой для антител, выработанных к более ранним версиям коронавируса.
Однако антитела — не единственная составляющая иммунного ответа (их просто легче всего обнаружить): помимо них, у нашего организма есть и другие механизмы защиты.
На сегодняшний день у ученых нет убедительных доказательств того, что вариант «Лямбда» представляет реальную угрозу. Есть лишь две пока не опубликованные научные работы, указывающие на возможность снижения эффективности иммунной защиты, полученной в результате прививки вакцинами Pfizer или Moderna. Но даже их авторы не спорят с тем, что принципиальной роли это снижение не играет.
И это, пожалуй, лучше всего объясняет тот факт, что в официальной классификации ВОЗ «Лямбда» все ещё остаётся «вариантом, представляющим интерес» (VOI), который пока не сменяется «беспокойством» (VOC).