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18:58 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые оценили риск заражения от бессимптомных носителей COVID-19

Ученые-эпидемиологи из Университета Нотр-Дам в штате Индиана сравнили риски передачи коронавируса от симптоматических и бессимптомных носителей болезни. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные на medRxiv.org.

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При этом их вклад в распространение инфекции до этого не оценивали, и большая часть исследователей не разделяла болеющих бессимптомно и тех, у кого болезнь находилась на начальной стадии до появления симптомов.

Новое исследование провели в кампусе Университета Среднего Запада в штате Иллинойс. В нем приняли участие 12 960 студентов. По возвращении в университетский городок в августе они проходили тестирование на COVID-19. В результате было выявлено 1556 подтвержденных случаев, в том числе пресимтоматических и бессимптомных.

«32,5% всех случаев сообщили об отсутствии симптомов в течение 15-дневнего окна, основанного на их положительном тесте (7 дней до этого, день положительного теста и 7 дней после)», — отмечается в исследовании.

Ученые выяснили, что риск заразиться от них чуть ниже, чем от симптоматичных носителей: после 14 дней он составляет 19,1% в первом случае и 25−30% во втором.

«Разные симптомы связаны с разной скоростью передачи, что создает значительную проблему в том, как диагностировать или оценивать риск с помощью таких механизмов, как ежедневные проверки состояния здоровья для сообщения о симптомах, практика, обычно используемая для входа в школы, офисы, рестораны и так далее», — отмечают исследователи.

Ранее ученые выяснили, что температура воздуха не влияет на активность инфекции, однако новые штаммы коронавируса могут обладать устойчивостью к жаре. Отмечалось, что высокие температуры не всегда положительно сказываются на снижении заболеваемости в стране. Например, критическая ситуация с COVID-19 сложилась в Бразилии и Индии, где температурные значения близки к +40°C.

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