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17:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем отличается поп-ит от симпл-димпл?

АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Depositphotos

Поп-ит и симпл-димпл — это силиконовые игрушки антистресс, получившие популярность благодаря TikTok и другим соцсетям. На этих игрушках есть большие мягкие кнопки-пузыри, на которые нужно нажимать. Поп-ит и симпл-димпл напоминают пузырчатую упаковочную пленку, а при нажатии издают характерный звук. У этих игрушек много общего, но все же они отличаются друг от друга.

В чем отличие поп-ит от симпл-димпл?

Поп-ит (от англ. pop-it — «лопни это») и симпл-димпл (от англ. simple dimple — «простая ямочка» или «простая впадина») различаются размером и количеством пузырей.

Поп-ит больше, он бывает круглым или квадратным. Симпл-димпл — игрушка поменьше, у нее меньше ячеек, а форма часто напоминает спиннер.

Размер симпл-димпл позволяет использовать его в качестве брелока для ключей.

Источник: Depositphotos

Когда поп-ит и симпл-димпл стали популярны?

На международных площадках поп-ит и симпл-димпл начали продаваться еще несколько лет назад. Но популярность они обрели весной 2021 года, когда об этих игрушках начали рассказывать в социальных сетях дети и подростки. Больше всего роликов с участием симпл-димпл и поп-ит можно увидеть в TikTok. Популярность видео привела к тому, что об игрушках узнали взрослые пользователи соцсети. Они также начали снимать ролики с поп-ит и симпл-димпл.

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Как играют с поп-ит и симпл-димпл?

Игра с поп-ит и симпл-димпл заключается во вдавливании ячеек. Некоторые любители этих игрушек соревнуются с друзьями и лопают кнопки на скорость — побеждает тот, кто вдавит все ячейки быстрее соперника. Также можно играть с кубиком — игроки по очереди бросают кости и лопают столько пузырей, сколько покажет кубик. Проигравшим становится игрок, которому в конце не хватит ячеек для выдавливания.

Некоторые также играют с подписчиками в TikTok. Для этого они загадывают число. Игрок кидает шарик, переворачивает игрушку и начинает считать ячейки до тех пор, пока не дойдет до шарика. Если загаданное число не совпало с номером шарика, подписчик побеждает.

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