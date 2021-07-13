Первый регион России ограничил работу транспорта из-за новой волны COVID

Впервые в 2021 году власти одного из регионов России приняли решение об остановке движения общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, но пока только по выходным.
Соответствующее решение было принято 13 июля на заседании оперативного штаба Республики Тыва.
«Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
На заседании оперштаба было принято решение внести в указ главы Тувы, посвященный борьбе с COVID-19, поправки, ужесточающие введенные ранее ограничения. Одной из мер станет остановка движения общественного транспорта по выходным дням.
Кроме того, решено запретить кафе и ресторанам обслуживать клиентов в своих помещениях (после вступления поправок в силу они смогут работать только навынос и с доставкой), а в загсах прекратят регистрацию браков.
В сообщении пресс-службы администрации Тувы со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилу Салчак говорится, что за последние сутки в регионе зарегистрировано 170 новых случаев заражения COVID-19 (больше всего заболевших выявлено в столичном Кызыле и его окрестностях). При этом на сайте «Стопкоронавирус.рф» указано, что за последние сутки в Туве выявлено лишь 128 случаев заражения COVID-19, а до отметки 170 заражений в сутки число случаев в последний раз поднималось летом прошлого года.
«В республике уже зафиксирован факт циркулирования особо заразных штаммов коронавируса — британского и индийского, при которых течение болезни проходит особенно тяжело и с осложнениями, в большинстве случаев заражение завершается летальным исходом. Если количество заразившихся данными штаммами увеличится, то республика столкнется с непредвиденными последствиями. Уже сейчас система здравоохранения работает на пределе своих сил», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Тувы.
В 2020 году — когда эпидемия COVID-19 в России только начиналась — некоторые регионы страны уже ограничивали движение общественного транспорта.
Первой — еще в марте 2020-го — это сделала Карелия, глава которой Артур Парфенчиков назвал решение «беспрецедентным».
«Общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», — объяснил тогда свое решение Парфенчиков.
В 2021 году вводимые для борьбы с COVID-19 ограничения еще не приводили к остановке движения общественного транспорта. Даже когда в июне власти Бурятии объявили в республике локдаун, транспорт продолжал работать.
В начале июля заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что движение общественного транспорта в столице останавливать не планируется, так как это приведет к тому, что «город просто остановится».